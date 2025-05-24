Косачев: Россия в ближайшее время отправит Украине наработки по урегулированию

РФ собирается отправить Украине наработки по меморандуму по урегулированию кризиса. Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, сообщает РИА Новости .

Москва передаст наработки Киеву в ближайшие дни.

Работа над документом находится на конечной стадии.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио во время выступления в конгрессе Соединенных Штатов сказал, что Вашингтон ждет документ Москвы с четкими условиями завершения огня. Он якобы будет индикатором намерений РФ.