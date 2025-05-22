Рубио: Вашингтон ожидает российский меморандум с условиями для перемирия

США готовы к мирным переговорам по Украине на любых условиях

Соединенные Штаты сохраняют открытость к любым мирным инициативам по урегулированию украинского конфликта, однако считают невозможным начало переговоров без предварительного прекращения боевых действий. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио во время выступления в американском Конгргессе, сообщает РИА Новости .

Американская сторона выразила опасения, что переговорный процесс может быть сорван из-за возможных инцидентов на линии фронта.

«Если где-то что-то взорвется, случится какая-то атака, переговоры развалятся», — пояснил Рубио. Вашингтон ожидает в ближайшие дни российский документ с четкими условиями прекращения огня, который станет индикатором реальных намерений Москвы.

«Россияне, как ожидается, в ближайшие несколько дней подготовят документ или меморандум о мире, который будет указывать, что они требуют для прекращения огня», — отметил Рубио. По его словам, содержание этого меморандума определит позицию США.

Заявление прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов. Ранее российская сторона подтвердила готовность представить конкретные предложения по мирному урегулированию. При этом Киев и его западные партнеры неоднократно подчеркивали, что любые переговоры не должны закреплять текущие территориальные изменения.

Аналитики отмечают, что формулировки Рубио отражают осторожный подход Белого дома, который балансирует между поддержкой Украины и поиском путей деэскалации. Особое внимание уделяется ожидаемому российскому документу — его содержание может либо создать почву для диалога, либо подтвердить непримиримые позиции сторон. Напомним, президент Путин ранее заявлял о готовности к переговорам с учетом «новых территориальных реалий», в то время как Украина требует вывода российских войск за границы 1991 года.