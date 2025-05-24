Shaman рассказал о новом треке «Первая любовь», вышедшем на «Последний звонок»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) рассказал РИА Новости о новом треке «Первая любовь». Он раскрыл, что песня посвящена непростому, но довольно важному промежутку в жизни человека.

24 мая, когда школьники по всей России отмечают «Последний звонок», музыкант выпустил песню «Первая любовь». Также вышел и клип на трек.

Дронов сказал, что первая любовь довольно важна в жизни. Даже в случае, если крепкие отношения с этим человеком построить не получилось.

По мнению Shaman, первая любовь — это важный этап взросления. Сердце бьется сильнее, мозг кипит. С человеком все происходит в первый раз.

Когда происходит расставание, мир утрачивает краски. Все вокруг становится бессмысленным, сказал Дронов.

Правильная композиция помогает справиться с такими негативными эмоциями. Их можно пропеть или прокричать вместе с автором. Такая песня работает, как психолог. Она дает возможность пережить непростой период расставания, объяснил Shaman.