РИАМО - 23 мар. Экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, профессор НИУ ВШЭ Максим Медведков заявил, что выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) перечеркнет правила торговли со странами, которые не вводили санкции в отношении РФ.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли законопроект о денонсации протокола о присоединении РФ к ВТО. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 21 марта.

По словам Медведкова, отказ России от членства в ВТО равнозначен тому, чтобы продолжать торговлю с миром вообще без правил.

«Правила ВТО определяют права и обязанности участников торговых процессов. Если этих правил нет, то каждая страна делает то, что считает нужным. Единственной гарантией того, что этого не будет, что мы будем торговать на равных основаниях и по правилам, является наше участие в ВТО», — заявил эксперт в интервью РИА Новости.

В Минэкономразвития ранее подчеркивали, что выход РФ из ВТО будет крайне негативно воспринят добросовестными участниками международной торговли.

ВТО — это интеграционная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Штаб-квартира организации расположена в Женеве.