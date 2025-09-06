сегодня в 20:29

Москвичка оторвала себе палец кольцом, зацепившись за штырь

Жительница столицы зацепилась кольцом за металлический штырь в заборе, она стала резко дергать руку и оторвала себе палец, сообщает пресс-служба московского Депздрава.

Пострадавшая обратилась за помощью в Центр микрохирургии кисти больницы Ерамишанцева. Медики обследовали пациентку и в экстренном порядке сделали ей операцию.

«Пациентке реплантировали палец. Процедура включает в себя остеосинтез — скрепление поврежденных костей, восстановление сухожилий, нервов и сосудов», — сказал глава Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян.

Он добавил, что в процессе операции были сложности. Так, из-за травмы сосуды оказались «вырваны» из ампутата пальца. Для их восстановления врачи использовали поверхностные вены из предплечья.

По словам доктора, операция длилась около 4 часов. Она прошла хорошо.

Рука у москвички начала восстанавливаться и пациентку выписали домой. Теперь женщине предстоит реабилитация, чтобы полностью вернуть движение пальцу.