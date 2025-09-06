Экс-диспетчера «Жилищника» в Москве обвинили в финансировании «Артподготовки»*

Согласно материалам дела, Шувалова* осознавала, что перечисленные средства будут направлены террористическую деятельность группировки «Артподготовка»** и других преступлений. Москвичка была задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке сбежать из РФ. При этом ее супругу и сыну удалось выехать из страны до ее ареста.

В настоящий момент Шувалова* находится в следственном изоляторе. Проводится проверка на ее причастность к другим тяжким преступлениям.

Следователи предъявили Шуваловой* обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

В апреле текущего года Останкинский районный суд Москвы избрал Шуваловой* меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовного дела о содействии терроризму. Недавно суд продлил арест обвиняемой.

*Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация.