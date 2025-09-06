Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что передал премьер-министру Индии Нарендре Моди данные о ходе работы так называемой «коалиции желающих».

В четверг в Париже состоялась встреча участников «коалиции желающих», которую возглавляли премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. По итогам мероприятия Макрон сообщил, что 26 стран обязались направить «силы сдерживания» на Украину после прекращения огня.

«Я только что провел беседу с премьер-министром Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы провели с <…> Зеленским и нашими партнерами из коалиции желающих в четверг в Париже», — написал французский лидер в соцсети X.

Ранее итальянское издание L’Antidiplomatico сообщало, что слова президента РФ Владимира Путина о последствиях возможной отправки войск стран ЕС на Украину нарушило планы «коалиции желающих» государств в Европе.