Слова президента РФ Владимира Путина о последствиях возможной отправки войск стран ЕС на Украину нарушило планы «коалиции желающих» государств в Европе, сообщает ИА «Регнум».

Ранее Владимир Путин ответил на слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что 26 стран-членов НАТО готовы направить военных на Украину. По словам российского лидера, в этом случае любые военные на Украины будут рассматриваться Минобороны РФ как легитимные цели для ликвидации.

«О чем теперь думают в Париже эти всадники апокалипсиса и ревностные поджигатели войны, готовые отправить куда-нибудь на Украину 30 тыс. человек, когда Владимир Путин заявил, что в случае необходимости они станут законной целью для российского оружия?» — пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.

Как считают журналисты, действия Евросоюза в этом конфликте направлены на саботаж мирного урегулирования путем повышения ставок.