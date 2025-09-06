Солевой наркоман пытался облизнуть и трогал за попы школьниц в метро Москвы

Неадекватный пассажир приставал к школьницам, трогал за ягодицы и пытался их облизнуть. Мужчина признался, что находился в наркотическом опьянении, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел на станции «Чкаловская». По словам очевидцев, на эскалаторе мужчина встал рядом с двумя 16-летними девушками. Затем он отобрал у них напиток, начал приставать к девочкам и «лапать, хватать за все, что угодно». По их словам, мужчина также пытался облизать несовершеннолетних.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в неадекватном состоянии со стаканом в руке улыбается и пытается схватить пассажирку за ягодицу, а затем сбежать, но врезается в мраморную колонну. При этом на вопрос, «под чем он», мужчина говорит: «под х****** солями».

В итоге девушкам удалось уехать, а мужчина продолжил домогательства к другим пассажиркам. Очевидцы обратились за помощью к сотрудникам метрополитена, однако те не смогли принять меры. На место были вызваны сотрудники полиции.