РИАМО - 23 мар. Принимать заявки на соискание премии правительства столицы имени Корнея Чуковского начнут 1 апреля. Подать заявки смогут поэты, авторы, переводчики детской литературы, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Начало приема заявок в этом году приурочено к 140-летию со дня рождения Чуковского.

«Конкурс призван поддержать талантливых литераторов и познакомить с ними читателей. Имена лауреатов станут известны осенью. Одного из семи победителей по традиции определят участники проекта «Активный гражданин», в прошлый раз на платформе проголосовали более 150 тысяч человек», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В 2022 году для детей и родителей выпустят рекомендательные каталоги с лучшими книгами всех трех сезонов премии.

Премию имени Чуковского учредили в 2020 году для поддержки талантливых литераторов. В 2022 году подать заявки на премию могут авторы детских литературных произведений, которые были впервые опубликованы на русском языке в 2021-2022 годах. Заявку можно подать на сайте премии, сделать это можно до 1 июля.

Принять участие можно будет в таких номинациях, как «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет», «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет», «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» и других.

Лонг-лист номинантов станет известен 17 августа. В сентябре будет озвучен шорт-лист, из которого выберут 6 лауреатов премии. 7-й лауреат будет определен в ходе голосования на «Активном гражданине». Церемония награждения запланирована на октябрь. Премиальный фонд каждой номинации – 1 млн рублей. Если выиграет произведение, созданное в соавторстве, выигрыш будет поделен поровну между членами коллектива.

Председателем жюри будет детский писатель, драматург и сценарист Андрей Усачев, сопредседателем - идейный вдохновитель премии и правнук знаменитого писателя Дмитрий Чуковский.