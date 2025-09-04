Легкомоторный самолет «Бекас» разбился в Рязанской области

Происшествия

Фото - © A Челмодеев / Фотобанк Лори

Легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» разбился в Рязанской области, сообщает ТАСС.

Об этом сообщают оперативные службы.

По предварительным данным, пилот погиб.

Борт разбился у села Зимарово. Жертв и разрушений на земле нет. Возгорания после крушения самолета не было.

3 сентября самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в аэропорту Черемшанка в Красноярске, он выкатился с полосы.

В результате инцидента борт выкатился примерно на 50 м.