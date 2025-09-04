Средства ПВО отбили массовый налет БПЛА ВСУ на Ростовскую область

сегодня в 07:50

Российские средства ПВО отбили массовый налет украинских беспилотников на Ростовскую область. Их сбили в восьми городах и районах, сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Средства ПВО сбили украинские беспилотники в Новошахтинске, Семикаракорске, Каменске, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Тарасовском, Дубовском и Миллеровском районах из-за падения обломков беспилотника ВСУ началось возгорание сухой травы. Однако пожар быстро потушили.

Ранее сообщалось, что ночью российские средства ПВО сбили 24 БПЛА ВСУ над Ростовской областью. Суммарно противник пытался нанести по регионам страны не менее 46 ударов беспилотниками.