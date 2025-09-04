Ночью средства ПВО ликвидировали 46 БПЛА ВСУ над регионами России

сегодня в 07:18

С 00:00 до 06:00 4 сентября российские средства ПВО сбили и перехватили 46 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

24 украинских БПЛА сбили над Ростовской областью. 16 уничтожили над Черным морем.

Четыре беспилотника ВСУ сбили над Краснодарским краем. Два уничтожили над Волгоградской областью.

Ранее российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины. Также были атакованы топливные предприятия.