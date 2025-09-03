ВС РФ ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

сегодня в 15:31

Российской войска в ночь на 3 сентября ударили высокоточным оружием по украинским объектам, используемым в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Атака проводилась с помощью оружия воздушного, морского базирования. Также были задействованы ударные беспилотники.

В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, которые работают в интересах ВСУ.

Все цели удара были достигнуты, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее российские войска взяли под контроль половину Купянска. Об этом свидетельствуют кадры, снятые с дрона, на которых запечатлены военнослужащие с российским флагом.