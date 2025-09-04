AFP: Трамп подразумевал Зеленского, упоминая скорый разговор с Путиным

Американский президент Дональд Трамп имел в виду президента Украины Владимира Зеленского, когда говорил, что скоро у него будет разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Глава США оговорился на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме, рассказал представитель администрации президента США агентству France Press. Об этом сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел 3 сентября. У Трампа спросили, когда он собирается принять решение по завершению отведенного им срока для начала переговоров между Путиным и Зеленским. Тогда глава США заявил, что вскоре собирается провести «с ним» переговоры.

Затем France Press со ссылкой на сотрудника Белого дома рассказало, что Трамп 4 сентября собирается провести телефонный разговор с Зеленским. Именно его американский президент и имел в виду.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на этой неделе американские власти во главе с Дональдом Трампом собираются изучить варианты введения новых санкций против РФ на фоне украинского конфликта. В Соединенных Штатах считают, что действия Путина после встречи на Аляске и переговоров по телефону якобы противоречили его заявлениям.