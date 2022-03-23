РИАМО - 23 мар. Федеральная налоговая служба (ФНС) уменьшила период проверки деклараций россиян для получения вычетов до 15 дней. Нововведение касается социальных и имущественных вычетов, сообщает РБК.

По данным источника, соответствующее внутреннее распоряжение уже направлено в налоговые инспекции.

Ранее на проверки по соцвычетам налоговым органам давалось 3 месяца и еще 1 месяц — на перечисление возврата. На проверку по имущественным вычетам с мая 2021 года отводился 1 месяц и еще 15 дней — на зачисление средств.

Со слов источника, такое решение было принято для поддержки населения в условиях санкционного давления.

В пресс-службе ФНС подтвердили, что камеральные проверки действительно будут проводиться в более короткие сроки.

Налоговый вычет – это возврат части уплаченных в «казну» налогов. Налоговые вычеты определяются законодательно и рассчитываются согласно условиям применения. Налоговый вычет могут получить только граждане России, которые платят НДФЛ.