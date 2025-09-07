ABC News: два американца выиграли джекпот лотереи Powerball на 1,8 млрд долларов

Два игрока в лотерею Powerball из американских штатов Миссури и Техас выиграли джекпоты на общую сумму 1,8 млрд долларов. Шанс на победу был всего 1 к 292,2 млн, сообщает американский телеканал ABC News .

Обладатели двух выигрышных билетов могут выбрать между единовременной выплатой в размере 410,3 млн долларов или 30 ежегодными платежами, которые будут увеличиваться на 5% каждый год, и составят в общей сложности 893,5 млн долларов.

Этот джекпот занял второе место по величине в истории американских лотерей.

Ранее стало известно, что москвичка за 2 месяца выиграла 2 суперприза в «Национальной лотерее» и разбогатела на 15 млн рублей. Ей помог гороскоп, в котором были указаны «выигрышные» дни».