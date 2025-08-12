Чуть не поседела от эмоций: гороскоп помог москвичке выиграть 15 млн руб в лотерею

Москвичка Екатерина за 2 месяца выиграла 2 суперприза в «Национальной лотерее» и разбогатела на 15 млн рублей. Ей помог гороскоп, в котором были указаны «выигрышные» дни, сообщает РБК .

В игре «Большая 8» в мае Екатерина выиграла 5 млн рублей, а в августе — еще 10 млн рублей в игре «5 из 36». Она призналась, что перед участием прочитала гороскоп, в котором 18 мая был обозначен «выигрышным» днем.

По словам Екатерины, у нее были долги, поэтому она надеялась выиграть хоть какую-то сумму, а получилось разбогатеть сразу на 15 млн рублей. Женщина призналась, что «чуть не поседела» от эмоций. Часть выигрыша она потратит на помощь родственникам и благотворительность.

«Обязательно съезжу в приют для животных в Подмосковье, помогу там. Хочу поставить памятник двоюродному брату. И, может быть, возьмем с сыном еще одну квартиру, живем пока вместе», — рассказала Екатерина.