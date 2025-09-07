сегодня в 10:01

15 регионов РФ подписали 153 документа на сумму почти 2,8 трлн руб на ВЭФ-2025

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) 15 регионов России заключили 153 соглашения, общая сумма которых составила 2 трлн 781 млрд рублей, сообщает пресс-служба зампреда правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Республика Бурятия заключила 8 соглашений на сумму 1 трлн 171 млрд, Хабаровский край — 17 соглашений на сумму 689 млрд, Республика Саха (Якутия) — 19 соглашений на 628 млрд», — говорится в сообщении.

Министерства и ведомства заключили 15 соглашений, охватывающих такие сферы, как инвестиционные проекты, разведка и добыча полезных ископаемых, высокие технологии, международное взаимодействие, развитие торгово-экономических, социальных и культурных связей, а также образование, наука, защита окружающей среды и экология.

Наибольшее количество соглашений было подписано в следующих сферах: социально-экономическое развитие регионов РФ (64), образование и наука (60), инвестиции и банковская деятельность (43), промышленность и строительство (42), транспорт и логистика (29).

Ранее участники Восточного экономического форума рассказали, в каких отраслях Россия и Соединенные Штаты Америки снова могут быть партнерами.

Х Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Центральной темой мероприятия стала «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».