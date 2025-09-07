20 российских компаний объявили дивиденды

сегодня в 10:10

В середине июля закончился большой летний дивидендный сезон, частью прибыли за 2024 год поделились несколько десятков компаний РФ. Последние дивидендные отсечки прошли у «Сбера», «Роснефти», «Аэрофлота» и позднее — у «Ростелекома», сообщает РБК .

Всего от отечественных компаний в текущем году ждут дивиденды на триллионы рублей. При этом у ряда компаний выплаты ожидаются и в ближайшее время.

Купить акции «КуйбышевАзот» под дивиденды можно по 22 сентября. Дата выплаты — 7 октября. Дивидендная доходность для обычных и привилегированных акций составляет 0,8%.

Акции «Яндекса» можно приобрести по 26 сентября 2025 года, выплаты планируются на 13 октября. Их дивидендная доходность — 1,8%.

Последний день для покупки акций банка «Санкт-Петербург» под дивиденды — 3 октября, а выплаты будут 20 октября. Дивидендная доходность для обычных акций — 4,5%, для привилегированных — 0,3%.

У «Газпром нефти» также можно купить акции под дивиденды по10 октября. Дата выплаты — 24 октября. Дивидендная доходность составляет 3,3%.