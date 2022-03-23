РИАМО - 23 мар. В столичной Коммунарке построят образовательный кластер, который объединит Московский педагогический государственный университет и образовательный центр «Супер-колледж», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, создание кластера поможет в развитии инновационных социальных сервисов и системных городских проектов, а также обеспечит специалистов рабочими местами. Кроме того, после объединения в одном месте будут созданы условия для предоставления современных образовательных услуг и подготовки кадров.
После проверок и необходимых процедур начнется подготовка предложений по финансированию строительства и началу проектных работ. Ускоренными темпами планируют создать нужную транспортную и инженерную инфраструктуру. П
Проект развития территории административно-делового центра в Коммунарке займет более 469 га. Часть объектов возведут за счет городского бюджета, другую реализуют частные инвесторы.
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