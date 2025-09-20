сегодня в 15:56

NYT: ряд государств ЕС недоволен вмешательством Соединенных Штатов в их дела

Ряд государств Евросоюза обеспокоены желанием Соединенных Штатов вмешиваться во внутреннюю политику своих союзников. Вашингтон поддерживает правые парти практически во всех странах ЕС, рассказали источники The New York Times (NYT), сообщает ТАСС .

США сотрудничают с правыми партиями из некоторых государств. Работа ведется, в том числе, в ФРГ, Румынии и Польше.

Чиновники ЕС высказались против нападок Соединенных Штатов на румынский и французский суды. Они выносили решения против правых политиков.

В ЕС подчеркнули, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп имеет право высказываться против «мировоззрения ЕС». Однако «открытое вмешательство» во внутренние дела экономического блока «нарушает нормы, которые приняты в отношениях между партнерами».

