Боевики «Грузинского легиона»* ограбили церковь в Купянске Харьковской области

Битва за Купянск Харьковской области продолжается. На фоне отхода ВСУ к южным кварталам города боевики «Грузинского легиона»*, воюющие за украинские силы, ограбили церковь Покрова Пресвятой Богородицы, сообщает Mash .

Группу иностранных наемников видели жители, которые на данный момент остаются в жилых домах и подвалах в Узловом. По словам очевидцев, боевики вынесли все ценности из местного храма.

Церковь была построена в XIX веке. После революции ее переделали под кинотеатр, а в 40-х годах прошлого века здесь располагался отдел рабочего снабжения. Затем здание храма сгорело, его восстановили в 2009 году.

Между тем ВС РФ наступают с севера. Они взяли под контроль 11 улиц, стадион, школу и медколледж. У ВСУ есть один путь отхода — трасса Н-26 через лес Малые Ровны.

ВСУ начали отступать из Купянска после потери до 1 тысячи военных за несколько дней. Они отошли на окраину тыловых позиций.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.