РИАМО - 23 мар. Самыми основными инструментами, которые пригодятся велосипедисту в поездке, являются мультитул, шестигранные ключи, отвертки, а также запасная камера и заплатки к ней, сообщил РИАМО руководитель велоклуба «32 спицы» Константин Маркачев.

«Самое частое, что может случиться в поездке, – это прокол колеса. Велосипедисту потребуется иметь при себе минимальный набор инструментов, чтобы самостоятельно заменить камеру или поставить заплатку», — рассказал Маркачев.

По его словам, запасная камера и заплатки к ней не занимают много места, и их стоит иметь при себе в поездке. К самым необходимым инструментам эксперт относит: переносной насос для колес, его можно закрепить на раме велосипеда, мультитул, шестигранные ключи, отвертки.

Маркачев советует для безопасного катания на велосипеде приобрести очки, специальные перчатки и шлем.