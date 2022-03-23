РИАМО - 23 мар. В Московской области управдомы начали контролировать уборку дворов с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья», сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий региона.
Так управдомы могут дистанционно сообщать управляющим компаниями о нарушениях чистоты. Каждый двор адресно закреплен за управляющими компаниями, поэтому информация о нарушениях поступает точно к ответственному за конкретный двор.
В приложении задания даются точечно, если предполагаются ручные виды работ, или линейно — при механизированной уборке территорий.
Администрация городского округа принимает результат работы управляющей организации и информирует управдома о выполнении с прикреплением фото. Также управдомы контролируют линейную работу с учетом записи трека передвижения спецтехники.
Дистанционно можно направить сведения о состоянии ограждений, контейнерных площадок, урн, газонов, деревьев, малых архитектурных форм, тротуаров и других элементов.
В приложении можно создать задание, проконтролировать его выполнение, вернуть на доработку и отметить на карте реальное положение сотрудника и техники.
Если специалист комплексной уборки не справился с поставленной задачей, за дело возьмется инспектор Главного управления содержания территорий Подмосковья, а администрация городского округа вернут задание на доработку.
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