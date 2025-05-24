Самолет с 307 освобожденными из украинского плена военными сел в Подмосковье

Вечером 24 мая в Московской области успешную посадку совершил самолет, который с территории Белоруссии вернул в Россию освобожденных из плена на Украине военных. Об этом сообщает «Звезда» .

На борту самолета находились 307 российских военных, которых обменяли на украинских бойцов в рамках российско-украинской договоренности, достигнутой 16 мая в Стамбуле.

Ранее Минобороны сообщало, что Москва и Киев обменялись пленными. Российские бойцы сначала были доставлены в Белоруссию, где их осмотрели медики и оказали первую помощь. В дальнейшем все освобожденные россияне пройдут реабилитацию в медучреждениях оборонного ведомства.

Всего в рамках достигнутых договоренностей Россия и Украина обменяются пленными по формуле «1000 на 1000». Состоявшиеся в Стамбуле переговоры 16 мая — возобновление диалога о мирном урегулировании конфликта, который был прерван по инициативе украинской стороны в 2022 году.