Россия вернула из украинского плена еще 307 военных

24 мая состоялся второй обмен военными пленными между Россией и Украиной в рамках договоренности, которую удалось достичь в Стамбуле 16 мая. На втором этапе реализации кампании по обмену пленными по формуле «1000 на 1000» домой вернутся 307 бойцов, сообщили в Минобороны России .

В настоящее время освобожденные из украинского плена военные находятся в Белоруссии, где им оказывается медицинская помощь. После этого военных привезут в Россию, где они будут проходить реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Россия, в свою очередь, передала Украине 307 военных в рамках той же договоренности. Обмен пленными между странами будет продолжен.

Ранее Минобороны сообщало, что 23 мая состоялся первый обмен пленными. Накануне домой вернулись 270 военных и 170 мирных граждан из Курской области, которые попали в плен во время вторжения Вооруженных сил Украины в российский регион летом 2024 года.

В общей сложности, на момент публикации заметки, страны обменялись пленными в количестве 747 человек. Освобожденных жителей Курской области накануне встретил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он пообещал обеспечить людей всем необходимым для жизни.