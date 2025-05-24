Кандидат в президенты Польши Навроцкий употребил никотиновый пауч на дебатах

Вечером 23 мая в эфире польского телевидения состоялись дебаты между кандидатами в президенты Польши Каролем Навроцким и Рафалом Тшасковским, где Навроцкий во время эфира употребил никотиновый пауч. Позднее он призвал своего оппонента пройти наркологический тест, пишет РИА Новости .

Момент, как Навроцкий попытался скрыть употребление никотинового пауча, попал в камеру, которая снимала крупный план. На кадрах видно, что кандидат в президенты в какой-то момент начал поднимать обе руки к лицу, затем одной из них сделал жест, как будто чешет нос, а второй в это же время клал пауч в рот. Данная ситуация возмутила общественность в соцсетях.

«Я употребил никотиновый пакетик. Это заинтересовало общественное мнение. Думаю, что общественное мнение имеет право знать, каково состояние нашего здоровья и какие субстанции присутствуют в наших организмах. Завтра мы будем в Варшаве. В связи с этим я приглашаю Рафала Тшасковского на тесты на наличие субстанций в наших организмах, есть ли в наших организмах наркотики», — сказал Навроцкий.

Также Навроцкий заявил, что не смог дождаться завершения дебатов и воспользовался никотиновым паучем прямо в студии из-за того, что был сильно возмущен и больше не мог слушать ложь, которую произносил Тшасковский. Он подчеркнул, что никотиновый пауч ничего общего не имеет с запрещенными веществами.