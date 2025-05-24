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24 мая стало самым теплым днем в Москве с начала весны

24 мая оказалось наиболее теплым с начала календарной весны днем в Москве. К 15:00 температура воздуха по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, дошла до 26,9 градусов тепла, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха на протяжении 24 мая колебалась значительно. Конечное значение нового максимума будет известно после 21:00. Тогда будут получены показания с максимальных термометров.

Жаркая погода будет в Московском регионе до конца мая. Будет фиксироваться положительная температурная аномалия в пять-шесть градусов тепла выше климатической нормы.

Ранее Леус сказал, что в Московском регионе обнаружили резкое увеличение риска пожарной опасности. Началась жаркая и сухая погода.