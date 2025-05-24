Цуркова может быть освобождена через 7–10 дней в результате сделки в Ираке

СМИ узнали, что в ближайшие дни в Ираке из плена могут освободить гражданку России и Израиля Елизавету Цуркову, которая удерживается в неволе уже несколько лет. Девушку могут освободить по итогу планируемой сделки, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иракский телеканал Al Rabiaa.

«Сделка по освобождению российско-израильской пленной Елизаветы Цурковой предусматривает освобождение одного иранского заключенного в Ираке и шести других. Они обвиняются в нападениях на американские интересы», — сообщили в эфире телеканала подробности планируемого обмена.

По словам осведомленного источника, данная сделка может состояться не раньше, чем через неделю или даже 10 дней.

Ранее сообщалось, что попавшую в плен Цуркову нашли живой в начале 2025 года. Тогда власти Ирака пообещали начать переговоры с ополченцами и сделать все возможное для освобождения россиянки.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года похищенная Лиза Цуркова выступила с видеообращением. Запись показал иракский телеканал Al Rabiaa.