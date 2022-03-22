РИАМО - 22 мар. В Московской области организация прекратила выплачивать заработную плату мужчине, который ранее занимал в компании пост руководителя юридического отдела. Вернуть средства помогли судебные приставы, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Мужчина в течение года не получал заработную плату за свою работу. В результате сумма долга выросла до 1,89 млн рублей. После этого гражданин обратился в суд.

Изучив представленные доказательства, суд постановил обязать работодателя погасить задолженность по зарплате в полном объеме.

Судебный пристав-исполнитель вручил руководству организации постановление о возбуждении исполнительного производства. Тем не менее оно не исполнило требование суда в установленный законом срок, и сумма задолженности не была возмещена.

Тогда судебный пристав обратился в кредитные и регистрирующие учреждения, чтобы проверить имущественное положение должника. Тогда было вынесено постановление, согласно которому с должника был взыскан исполнительский сбор.

Благодаря этому сумма, необходимая для погашения долга, поступила на депозитный счет судебных приставов, а оттуда — взыскателю. Трудовые права работника организации были восстановлены.

При невыплате зарплаты граждане вправе обращаться за помощью в суд.

«Если суд вынесет решение о взыскании задолженности по заработной плате в пользу гражданина, то необходимо направить исполнительный лист в службу судебных приставов для принудительного исполнения», - подчеркнул зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.