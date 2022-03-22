РИАМО - 22 мар. Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет летом 2022 года. На форуме представят 100 лучших идей и проектов, 10 из них продемонстрируют руководству страны. Проекты на форум принимают по 7 направлениям, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив.

«Сейчас мы в начале большого пути вперед, и это касается не только российской экономики, но и всего мира. С точки зрения самореализации людей – это время больших возможностей: в одной точке сходятся потребность в новых идеях и условия для их реализации», — сказал помощник президента РФ Максим Орешкин.

Он добавил, что уникальный формат форума позволит аккумулировать предложения со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России.

«В нынешней ситуации нужны идеи, которые могут быть реализованы достаточно быстро и будут направлены на решение острых проблем, которые возникают и еще возникнут как следствие санкций. Ждем на форум людей, которые открыты для диалога и готовы делиться своим опытом и предложениями для изменений к лучшему», — добавила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Направления

Чупшева отметила, что число направлений, по которым идет сбор проектов, увеличилось, теперь их семь. Отдельно делают молодежный трек, который пройдет на уровне регионов. Идеи будут адаптированы под запросы молодежи. К этой работе приглашают подключиться молодых людей от 16 до 24 лет. Они смогут предложить идеи и проекты для развития своих городов, регионов. Лучшие идеи поддержат на уровне региона и страны, некоторые инициативы АСИ будет сопровождать.

Идеи принимают по таким направлениям, как «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство», «Развитие регионов», «Открытый разговор».

Участники смогут проработать инициативу и получить обратную связь от экспертов, пройти акселератор, подготовить проекты на базе инициатив, найди сторонников, сформировать команду.

Экспертное сообщество АСИ отберет топ-1000 идей, эту работу закончат до начала мая. Экспертный совет АСИ отберет топ-200 идей. К июню председатель и бюро экспертного совета АСИ выберут топ-100 идей.

В новый состав совета войдут около ста человек – это представители экспертного, предпринимательского, научного и отраслевых сообществ, а также органов государственной власти.

«Эти сто человек будут работать по группам, по определенным специализациям. Будем опираться на высшую школу, на научную школу, экспертный трек планируем запустить в 30-40 университетах. Экспертом может быть и тот, кто создает конкретный продукт, кто имеет опыт практической работы», — отметил председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», глава Экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.