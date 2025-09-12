Токио снизил «потолок цен» на российскую нефть

С 12 сентября Япония вводит новые санкционные меры против России, включая сокращение «потолка цен» на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель, сообщает ТАСС .

Под ограничения также попали 14 физических лиц, 48 российских компаний и организаций, а также три компании с Сейшельских и Маршалловых островов. Дополнительные экспортные ограничения затронули две российские компании и девять предприятий из ОАЭ, Турции и Китая.

Параллельно Новая Зеландия расширила свой санкционный список, присоединившись к механизму «потолка цен» на российскую нефть. Веллингтон ввел ограничения против 11 физических и 8 юридических лиц, а также санкционировал 19 морских судов, связанных, по версии властей, с российской экономикой.

Эти шаги согласуются с общей политикой «Группы семи» (G7) по ограничению доходов России от экспорта энергоресурсов. Снижение ценового порога призвано сократить финансирование спецоперации, однако эксперты сомневаются в эффективности этих мер из-за обходных схем и растущего сотрудничества России со странами Азии.

Ранее Кремль неоднократно заявлял, что санкции не достигнут своих целей и лишь усугубят глобальные экономические дисбалансы. В Москве также отмечали, что альтернативные логистические цепочки и переориентация на новые рынки позволяют смягчить последствия ограничений.