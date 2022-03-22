РИАМО - 22 мар. В Московской области в рамках программы капитального ремонта в 2022 году приведут в порядок примерно 750 фасадов домов. С начала реализации программы в регионе выполнен ремонт около 4 тыс. фасадов многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

«Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 14,6 тыс. домов. Улучшены жилищные условия более 2 млн жителей области», – сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Специалисты проведут работы для сохранения несущих конструкций зданий, повышения их теплотехнических характеристик и придания привлекательного вида.

Все желающие смогут проконтролировать ход капремонта с помощью онлайн-камер на объектах. Видеонаблюдение доступно на сайте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.