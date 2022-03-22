РИАМО - 22 мар. В Московской области определено 57 аварийных региональных дорог. На них в 2021 году в ДТП погибли около 40% от общего числа погибших в авариях на региональной сети дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Чаще всего ДТП происходили на этих дорогах из-за превышения скоростного режима, обгона или управления авто в состоянии опьянения. Также к авариям приводило использование телефона за рулем.

«На особом контроле министерства стоят дороги, где произошли две и более аварии с летальным исходом. По итогам прошлого года были определены 57 таких дорог, и отмечу, что это менее 1% от всех региональных дорог области», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, чтобы минимизировать риск возникновения ДТП, на дорогах региона оптимизируют схемы движения, устанавливают новые дорожные знаки и металлические барьерные ограждения, а также обустраивают новые пешеходные переходы.

Также для повышения безопасности движения проводятся различные мероприятия. Например, в Богородском округе на аварийной дороге Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест 20 поворотов оборудуют металлическими барьерными ограждениями, чтобы предотвратить съезды с дороги. Еще на одной аварийной трассе Чехов – Попово металлические ограждения установят на 7 участках.

Также будут изменять возможные зоны обгона. Например, участки, где обгон протяженностью 500 метров разрешен, будут ликвидированы.

Меры будут приниматься в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов соблюдать осторожность на дороге, снижать скорость перед поворотами и сохранять дистанцию от впереди едущих машин.