Британский турист попал под задержание за съемку ракет в ОАЭ

Британский путешественник решил заснять прилеты ракет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), однако за это был задержан, сообщает РИА Новости .

По данным СМИ, жителя Лондона во время съемки ракет в Дубае заметили полицейские. При этом неизвестно, публиковал ли он эти кадры в соцсетях.

Теперь задержанному оказывает помощь группа волонтеров «задержанные в Дубае» (Detained in Dubai).

За публикацию материалов, которые власти ОАЭ могут причислить к угрозе общественному порядку, мужчине грозит штраф до 77 000 долларов или тюремный срок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.