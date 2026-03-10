«Все тряслось»: жительница Брянска рассказала о ракетном ударе ВСУ
Жители Брянска поделились впечатлениями от ракетного удара, нанесенного ВСУ во вторник, 10 марта. По словам одной из очевидец, все тряслось, сообщает РИА Новости.
Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. На месте работают оперативные службы.
Местная жительница рассказала, что в момент удара заходила в подъезд своего дома, а вокруг все тряслось.
«Заходила в подъезд дома и услышала свист. Потом грохот, все тряслось», — поделилась горожанка.
Другой очевидец возвращался с работы и находился в арке здания. По его словам, взрыв был такой силы, что затряслись стены, после чего он увидел дым.
Сейчас на месте происшествия продолжают работают сотрудники экстренных и оперативных служб.
