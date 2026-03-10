«Все тряслось»: жительница Брянска рассказала о ракетном ударе ВСУ

сегодня в 22:50

Жители Брянска рассказали о грохоте и тряске при ракетном ударе ВСУ

Жители Брянска поделились впечатлениями от ракетного удара, нанесенного ВСУ во вторник, 10 марта. По словам одной из очевидец, все тряслось, сообщает РИА Новости .

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. На месте работают оперативные службы.

Местная жительница рассказала, что в момент удара заходила в подъезд своего дома, а вокруг все тряслось.

«Заходила в подъезд дома и услышала свист. Потом грохот, все тряслось», — поделилась горожанка.

Другой очевидец возвращался с работы и находился в арке здания. По его словам, взрыв был такой силы, что затряслись стены, после чего он увидел дым.

Сейчас на месте происшествия продолжают работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

