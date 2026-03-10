сегодня в 21:15

Богомаз: 6 человек погибли и 37 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянску

Шесть мирных жителей погибли и 32 пострадали в результате вражеского ракетного удара по Брянску, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Находясь на месте происшествия, заслушал доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Викторовича Енина о ходе проведения мероприятий по локализации последствий и эвакуации граждан», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что всех пострадавших госпитализировали в Брянскую областную больницу. В настоящее время медики оказывают гражданам всю необходимую помощь.

Губернатор добавил, что в случае необходимости оказания медпомощи необходимо обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.

Во вторник украинские силы нанесли удар по Брянску британскими крылатыми ракетами класса воздух-земля Storm Shadow. Ракеты были запущены с самолетов Су-24 из Одесской области. В городе принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий атаки ВСУ.

