РИАМО - 22 мар. В Москве стартовали ходовые испытания новых речных трамваев. Электрические суда российского производства отправятся в рейсы уже в 2022 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас компания-подрядчик проверяет ход судов в холодную погоду и настраивает технику. Скоро начнется работа над деталями салона речных трамваев.

«Все суда имеют ледовый класс. Это будут первые в мире речные трамваи, которые могут осуществлять регулярные перевозки круглогодично, даже зимой», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Транспортные средства будут работать бесшумно, экономично и без вреда для окружающей среды. Благодаря этому они станут идеальным решением для поездок пассажиров.

Набор капитанов будущих речных трамваев уже ведется. Сотрудники пройдут строгий отбор и стажировку. Первый из них – Алексей Зюзькевич – уже участвует в тестовых испытаниях речных трамваев.

«В этом году по маршрутам «Фили – Киевский вокзал» и «Печатники – Автозаводский мост» начнут ходить 9 электрических судов. Через два года их количество увеличится до 21», – добавил градоначальник.