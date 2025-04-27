Симоньян: сомнений не было, что и эту Курскую битву мы выиграем

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала освобождение Курской области. В своем Telegram-канале она написала, что никто не сомневался, что «и эту битву мы выиграем».

«Низкий поклон всем героям, освобождавшим нашу Курскую землю! Никто и не сомневался, что и эту Курскую битву мы выиграем», — отметила она.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее президент России Владимир Путин получил доклад от главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении военной операции против украинских вооруженных сил в Курской области и полном освобождении региона.