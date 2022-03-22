РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов окажет содействие в предоставлении материальной помощи обратившейся к нему в ходе приема маме с ребенком-инвалидом из Балашихи, сообщает пресс-служба парламентария.

Прием жителей округа прошел в Общественной приемной партии «Единая Россия». Одна из обратившихся - Наталья Киселева с улицы Новой. Она попросила оказать ей материальную помощь на реабилитацию ее ребенка-инвалида.

«К сожалению, в период пандемии, кризисов под ударом оказываются самые незащищенные слои населения. Совместно с управлением социальной защиты населения Балашихи рассмотрим обращение женщины и предоставим ей материальную помощь», - сказал Ефимов.

Еще одно заявление поступило от инициативной группы дома №3 по улице Речной. Активисты пожаловались на недобросовестную управляющую компанию, которая, по словам жителей, подделала подписи, чтобы оставить дом в своем управлении.

«Решение о правомочности собрания собственников принимает Госжилинспекция Московской области на основании представленного пакета документов. На сегодня ваша заявка о смене обслуживающей организации на рассмотрении в ГЖИ. Предлагаю дождаться решения инспекции. А по факту подделки подписей - обратиться в полицию», - отметил Ефимов.

Третье заявление поступило от пенсионера Ивана Кригера, который пожаловался на неработающий с 9 сентября прошлого года городской телефон ПАО «Ростелеком».

«Платежки исправно приходят. Я человек добросовестный, все оплачиваю, чтобы не потерять номер. При этом в компании не могут сказать, когда будет восстановлена услуга», - посетовал мужчина.

Тарас Ефимов сообщил заявителю, что по 6 аналогичным жалобам уже направил обращение в телефонную компанию. Он попросил мужчину подать заявление в Ростелеком на перерасчет, так как неоказанная услуга не должна быть оплачена.

Парламентарий отметил, что в последнее время им увеличено количество приемов. Он принимает горожан в мкрн Железнодорожный на ул. Октябрьской, 11 и в Балашихе на ул. Парковой, 7.

«Это, скорее, требование времени, так как идет много обращений на горячий телефон приемной, в социальных сетях и на почту. Часть обращений касается доставки продуктовых наборов для пенсионеров, многодетных, малообеспеченных граждан, которые мы совместно с волонтерским штабом «Единой России» также отрабатываем еженедельно», - отметил областной депутат.

Запись на прием к Тарасу Ефимову осуществляется по телефону: 7(968)760-00-90.