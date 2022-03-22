РИАМО - 22 мар. Сурки в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском вышли из спячки. За городом холоднее и больше снега, поэтому они проснулись позже столичных сородичей, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

Семья сурков-байбаков – Петр, Февронья и их четверо детей – уже вышли на разведку: застать их в вольере не так-то просто.

Петр и Февронья с потомством пробудились сравнительно недавно. Почтенная пара нередко лежит на солнце, наслаждаясь роскошным рационом и травой, а детеныши активно исследуют окрестности.

Сурки проснулись в Московском зоопарке в начале марта. В столичном зоосаде обитают трое сурков — самки Сара и Нагайна, а также самец Арчи.

Сурки — это млекопитающие, представители отряда грызунов семейства беличьи. Это относительно крупные, весом в несколько килограммов, животные, обитающие в открытых ландшафтах, в сооружаемых самостоятельно норах.