РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 мар. В городском округе Мытищи более 1,5 тыс. человек приняли участие в акции «Покорми птиц зимой», сообщается на сайте администрации горокруга.

Завершающая акция «Покорми птиц зимой» прошла в Центральном парке культуры и отдыха. Акцию традиционно с ноября по март проводят экологи контрольного управления администрации, она реализуется в рамках областной акции Минэкологии.

Ежегодно экоакция стартует 12 ноября, в «Синичкин день», в Центральном парке Мытищ. Далее мероприятия проводятся экологами администрации при поддержке управления образования в дошкольных и школьных учреждениях округа, где совместно с детьми вешают и наполняют кормушки, рассказывают и раздают памятки о том, как правильно подкармливать птиц, организовывать птичьи столовые и в целом о роли птиц в экологии.

В каждом учреждении к подготовке проведения акции подходили очень серьезно и творчески, зачастую это были настоящие экологические праздники, посвященные пернатым: выставки рисунков и стихи о птицах, театрализованные представления, костюмы и конкурсы на лучшие кормушки. К сожалению, в связи с ограничениями многие акции были организованы педагогами без приглашения гостей, но не менее весело и полезно для ребят и экологии округа.

Нововведением этого года стало проведение необычного экологического фестиваля «Краски природы», который был организован в селе Марфино. Впервые в Подмосковье в рамках акции «Покорми птиц зимой» юные мытищинцы покормили птиц нестандартным способом. Они совместно с художниками создавали рисунки на необычном полотне - прямо на снежном покрове. Красками в таком необычном и полезном творчестве послужили любимые лакомства зимующих птиц - семечки, ягоды, сухари и различные природные материалы с небольшим использованием пищевых красителей. Среди множества вкусных рисунков центральное место занял герб Подмосковья и городского округа Мытищи.

Экоакция «Покорми птиц зимой!», полюбившаяся мытищинцам, проходила на территории округа на протяжении 4 месяцев. Участниками акции стали не только юные мытищинцы, но и общественные организации, объединения, мытищинские предприятия и просто жители, которые мастерили семейные кормушки и организовывали подкормку в своих дворах, делясь фото в соцсетях.