РИАМО - 22 мар. Еще свыше 600 коек для коронавирусных пациентов вернули в плановый режим работы в больницах Подмосковья. Все медицинские учреждения будут оказывать помощь пациентам по своему профилю, сообщается на сайте областного Минздрава.
Инфекционные койки еще 8 больниц, которые ранее были перепрофилированы для лечения Covid-19, теперь будут оказывать плановую помощь гражданам.
Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова напомнила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе сейчас стабилизировалась. На этот факт указывает снижение выявляемых случаев заболевания, а также число ежедневных госпитализаций пациентов.
Она отметила, что на текущий момент к обычному режиму работы вернулись люберецкая, красногорская, пушкинская и другие больницы. Перед возобновлением планового приема пациентов в больницах в обязательном порядке проводят дезинфекцию помещений, а все сотрудники проходят медобследование.
За прошедшие сутки в Московской области подтвердилось еще 199 случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 956 176 таких случаев.
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