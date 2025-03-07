Защита от холода и подрезка: как правильно ухаживать за подаренными цветами

Даже небольшой перепад температуры может сказаться на цветах, поэтому важно защищать их от холода и осадков, сообщила РИАМО флорист Анна Беляева.

«Если вы приобретаете цветы в холодную погоду, даже при +1 градусе, лучше закрыть их бумагой или специальной упаковкой. Это защитит их от холода, так как даже небольшой перепад температуры скажется на них. Они простоят в вазе недолго, если перемерзнут. Также утром цветы нужно закрывать от осадков: если, например, на орхидею попадет снег или дождь, она быстро почернеет и потеряет товарный вид», — объяснила Беляева.

По ее словам, перед тем как поставить цветы в воду, необходимо снять упаковку и освободить стебли от перемотки. Если цветы остаются в упаковке, стебли оказываются слишком тесно прижаты друг к другу, что мешает их нормальному питанию.

«Обязательно подрезайте стебли перед тем, как поставить цветы в воду. Розам нужно много влаги, поэтому вазу следует заполнять наполовину. Гортензия требует особого ухода — перед тем как поставить в воду, ее стебель нужно расщепить и регулярно опрыскивать цветок сверху», — уточнила флорист.

Беляева отметила, что важно не забывать про подкормку, так как это значительно продлевает жизнь цветам.

«Кризал стоит недорого, но продлевает жизнь цветам. Я даже проводила эксперимент — розы с кризалом стоят на несколько дней дольше и выглядят лучше. Без него они быстрее опадают. Менять воду нужно часто, желательно каждый день. Это не занимает много времени — достаточно налить чистую, холодную воду, а вазу обязательно протирать от грязи и налета», — разъяснила специалист.

Также стоит учитывать совместимость цветов, так как некоторые из них плохо переносят соседство друг с другом.

«Например, ландыши лучше ставить отдельно, они не уживаются с другими цветами. Если поставить их в одну вазу с тюльпанами, оба цветка быстро завянут. Розы и лилии тоже нежелательно держать вместе. Даже если вам подарили букет с таким сочетанием, лучше разъединить его и поставить в разные вазы — так они простоят дольше», — рекомендовала флорист.

Она сказала, что в уходе за розами важно правильно обрабатывать их стебли, чтобы избежать быстрого гниения. Обычно нужно удалить только нижнюю часть шипов и лепестков. Листья, которые попадают в воду, лучше убрать — они ускоряют процесс гниения.