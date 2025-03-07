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«Врагу и предателю» Noize МС* подожгли дверь в московской квартире

Музыканту Ивану Алексееву*, выступающему под псевдонимом Noize МС*, подожгли дверь в московской квартире и расписали коридор, пишет газета «Известия» .

Издание представило кадры, где человек, скрывающий свое лицо, выливает на дверь горючую жидкость из двух бутылок и поджигает ее.

При этом на стене рядом указана надпись: «Привет врагу и предателю Ване Noize MC от Пианиста».

Участник поджога объяснил, что на этот шаг пришлось пойти из-за выступление музыканта в футболке с символикой украинского националистического батальона «Азов»**.

Ранее так называемая банда Пианиста устроила подобную акцию у квартиры одного из участников группы Би-2, поддерживающего ВСУ.

*признан в РФ иностранным агентом

** признан террористической организацией, запрещен в РФ