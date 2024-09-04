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Солист «Би-2» Лева* скорбит по ликвидированным боевикам ВСУ в Полтаве

Солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник*, известный как Лева Би-2, выразил скорбь по ликвидированным боевикам ВСУ в Полтаве, сообщает «Царьград» .

В личном блоге сбежавший из России музыкант опубликовал снимок, сделанный с помощью искусственного интеллекта. На нем размещены странные фигуры в виде ангелов на фоне горящего дома.

В комментариях украинцы поблагодарили исполнителя-иноагента за поддержку.

Участники «Би-2» уехали за границу вскоре после начала спецоперации. Они отказались давать концерты в Донбассе и активно критиковали СВО.

Накануне ВС РФ нанесли высокоточный удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Там велась подготовка специалистов связи и РЭБ под руководством иностранных инструкторов.

*Признан в России иностранным агентом.