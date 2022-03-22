РИАМО - 22 мар. Завершение строительства транспортной развязки на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» запланировано на декабрь 2022 года, сообщили РИАМО в пресс-службе Росавтодора.

«На сегодняшний день на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» реализуется проект, направленный на увеличение пропускной способности – строительство транспортной развязки на 19 км по типу «труба», — сообщили в пресс-службе.

Транспортная развязка будет иметь 5 съездов и 2 боковых проезда. Так будет снижена транспортная нагрузка на выезд из Мытищ на автомобильную дорогу М-8 «Холмогоры». Специалисты в настоящее время занимаются выносом инженерных коммуникаций и выкупом земельных участков под строительство. Завершение работ запланировано на декабрь 2022 года.

Кроме того, «Центравтомагистраль» намеревается обновить около 30 км. трассы М-8, нанося на участки защитные слои. Данная методика восстановит изношенное дорожное покрытие, улучшить качество сцепления, продлить срок службы.