РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. ХХII Всероссийский турнир по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Виктора Агеева стартовали во вторник в Балашихе, всего на ринг в течение 5 дней выйдут 180 спортсменов из 24 округов Подмосковья и других регионов России, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Соревнования, которые проходят в универсальном спортивном комплексе ЦСКА в микрорайоне Северный, проводятся на уровне класса А. К участию допускаются сильнейшие боксеры со спортивным разрядом не ниже кандидата в мастера спорта, что делает поединки зрелищными и предполагает бескомпромиссную борьбу за победу. Участникам предоставляется возможность выполнить норматив мастера спорта России.

«Для боксеров это большая честь, что турнир проходит в Балашихе. Виктор Петрович Агеев — в прошлом известный боксер, заслуженный тренер СССР. Его знает вся страна», – сказал заслуженный тренер России по боксу Виктор Фархутдинов.

Ежегодно престижность данных соревнований возрастает. Приезжают почетные гости, именитые чемпионы и сильнейшие боксеры страны, увеличивается количество участников. Ранее их число доходило до 100-110 человек, в этом году насчитывается более 180.

Соревнования продлятся 5 дней, боксеры выступят в 13 весовых категориях у мужчин и 5 — у женщин.