РИАМО - 22 мар. РЖД получили от немецкого концерна Siemens уведомление о приостановке контракта на покупку новых скоростных поездов «Сапсан». Об этом сообщает «Российская газета».

Новую партию поездов холдинг должен был получить в текущем году. Речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техобслуживание 13 новых поездов. Общая сумма соглашения составляет 1,1 млрд евро.

«До последнего мы вели переговоры, и они искали варианты, как четко, вычитывая санкции, они могли бы продолжать действовать», — отметил гендиректор РЖД Олег Белозеров во время выступления в Совфеде.

При этом договор об обслуживании уже переданных «Сапсанов» продолжает действовать.

«Сапсан» — высокоскоростные электропоезда из семейства электропоездов Velaro производства компании Siemens, приобретенные ОАО «РЖД» для эксплуатации на высокоскоростных железных дорогах РФ.